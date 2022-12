Addio chiavi smarrite: su Amazon sconti su tutti i tracker Tile

Freschi di premiazione dei migliori top di gamma Android del 2022, proprio nel giorno di Natale su Amazon sono apparsi dei dispositivi molto interessanti da affiancare a un nuovo smartphone soprattutto per i più smemorati, alla ricerca della chiave di volta per ritrovare il portafogli.

Simili nel principio ma non nel funzionamento, i prodotti Tile si distinguono dagli AirTag per molteplici aspetti. Primo fra tutti, il form factor: i prodotti Tile sono presenti in diverse forme e per specifici utilizzi, come l'ottimo Tile Slim per portafogli. Ecco tutti i dispositivi in offerta:

Un'altra importante differenza rispetto agli AirTag è la necessità di utilizzare un'app dedicata, a differenza del sistema Apple che è integrato a livello di OS. Se da un lato la soluzione Apple sembrerebbe migliore a livello di performance e comodità, la versatilità di avere un'app dedicata si traduce nella possibilità di utilizzare i prodotti Tile sia con iOS che con Android, quindi con smartphone di qualunque tipo.