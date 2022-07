Addio ai chip Exynos per Samsung Galaxy S23: monteranno solo Snapdragon 8 Gen2

Qualche tempo fa vi abbiamo raccontato che Samsung Galaxy S23 sarebbe arrivato con un chip Snapdragon 8 Gen2. Quasi nessuno, però, si sarebbe immaginato che il colosso coreano avrebbe messo da parte i chip Exynos per i suoi smartphone top di gamma, affidandosi solo ai SoC di nuova generazione prodotti da Qualcomm.

Eppure, stando a quanto riporta l'esperto del settore Ming-Chi Kuo su Twitter, pare proprio che tutti i Galaxy S23 avranno uno Snapdragon 8 Gen2, dicendo invece addio al chip Exynos 2300 creato da Samsung Foundries. Un vero peccato, anche perché secondo gli ultimi leak il chip Exynos 2300 avrebbe surclassato l'Exynos 2200 di Samsung Galaxy S22.

Ming-Chi Kuo ha spiegato che "Qualcomm sarà probabilmente l'unico fornitore di processori per il Samsung Galaxy S23: l'anno scorso, con il Galaxy S22, l'azienda ha prodotto i chip per il 70% degli smartphone [l'altro 30% era invece prodotto da Samsung Foundries grazie ai chip Exynos 2200]. La scelta dipende dal chip SM-8550 [lo Snapdragon 8 Gen2], realizzato con il nodo a 4 nm di TSMC".

L'insider continua aggiungendo che "Samsung Galaxy S23 potrebbe non adottare il chip Exynos 2300 perché esso non sarebbe in grado di competere con la proposta di Qualcomm sotto diversi punti di vista. SM8550 è ottimizzato per il nodo a 4 nm di TSMC, perciò ha degli evidenti vantaggi di potenza ed efficienza rispetto all'SM8450 e all'SM8475 [rispettivamente lo Snapdragon 8 Gen1 e lo Snapdragon 8+ Gen1]".

È poi possibile che questa decisione derivi anche dal flop dei chip Exynos su Samsung Galaxy S22, accusati di surriscaldare eccessivamente gli smartphone, mentre la stessa Samsung è stata criticata per l'uso di sistemi di throttling delle performance sui suoi device in alcune app particolarmente pesanti, proprio per evitare un brusco aumento delle temperature dei dispositivi.