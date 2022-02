Addio combustibili fossili con questo nuovo batterio

Guai a condannare i batteri come dei supercattivi, grazie ad essi si svolgono funzioni importantissime, si guardi per esempio ai fermenti lattici o al misterioso batterio energetico trovato nel deserto del Gobi, e ancora oggi riescono a stupirci per l'immensa versatilità di applicazione.

I ricercatori della Northwestern University e LanzaTech stanno lavorando ad un batterio capace di convertire l'anidride carbonica (CO₂) in acetone e isopropanolo (IPA), sostanze chimiche importantissime che si trovano ovunque, ovviamente l'uso più noto è quello di disinfettante e antisettico, beni importantissimi, soprattutto quelli a base d'IPA, capaci di sconfiggere il virus del COVID-19.

Da tempo, però, la produzione di queste sostanze preziose è garantita dall'uso dei combustibili fossili e con l'annessa emissione di gas serra, acerrimi nemici del nostro pianeta. Il progetto "Carbon-Negative" si prefigge di incentivare la produzione di acetone e isopropanolo, mediante l'impiego di fermentazione gassosa.

Tutto inizia dal batterio anaerobico progettato da LanzaTech, il Clostridium autoethanogenum, procariote che sarà poi riprogrammato con la biologia sintetica per fermentare la CO₂. Jennifer Holmgren, CEO di LanzaTech, ha così dichiarato:

"Oggi, la maggior parte dei prodotti che abbiamo sono composti da sostanze chimiche sintetizzate grazie all’uso di combustibili fossili, come il petrolio, gas naturale o carbone. Acetone e IPA sono solo due esempi, con un mercato globale di dieci miliardi di dollari. Il progetto Carbon-Negative accelererà lo sviluppo di altri nuovi prodotti mettendo fine all’uso di carbonio, utilizzato anche in altri settori."

Se il batterio di LanzaTech e della Northwestern Univerisity fosse impiegato su larga scala, si ridurrebbe l'emissione di gas serra del 160%, allontanando sempre di più il rischio di bruciare tutti i combustibili fossili del nostro pianeta, realtà già descritta dagli esperti del settore.