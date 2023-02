Addio al 'cuore' di Spotify: cambia il sistema per salvare i brani preferiti

Tempo di cambiamenti per Spotify: tra i primi test per gli NFT e l'integrazione dell'IA di OpenAI nella sua app, il colosso della musica in streaming sembra pronto a saltare nel futuro. Prima di fare il "grande passo", però, pare che Spotify voglia modificare un'altra funzione utilizzata da milioni di utenti ogni giorno.

Stiamo parlando dell'icona a forma di cuore sotto le canzoni in riproduzione, che presto sparirà completamente dall'applicazione per iOS e Android di Spotify. Quest'ultima, finora, permetteva di inserire con un tap un brano particolarmente apprezzato nella propria libreria, all'interno della playlist delle "canzoni piaciute".

Ora, invece, il cuore verrà sostituito dal pulsante "+", che unirà le funzioni dell'icona di cui prenderà il posto con quelle del prompt "aggiungi a playlist". Come funziona esattamente questo redesign del "cuore" Spotify? Potete trovare maggiori informazioni nell'infografica in calce a questa notizia, diffusa dal servizio di streaming stesso, ma vi basti sapere che:

Toccando il pulsante "+" una volta sola aggiungerete la traccia alla playlist delle canzoni "piaciute".

aggiungerete la traccia alla playlist delle canzoni "piaciute". Toccando il pulsante "+" due volte, invece, potrete aggiungere la traccia ad una seconda playlist, mediante un apposito menu che comparirà dopo il secondo tocco.

Sempre toccando "+" per la seconda volta, poi, potrete eliminare la canzone da una o più playlist tra quelle che avete creato.

La nuova icona sarà presto attiva sia per le canzoni che per podcast e audiolibri: una volta toccato il "+" per la prima volta, questo si trasformerà in un'icona verde, che vi permetterà di verificare al volo quali brani avete salvato e quali no.

Stando ad un post sul blog di Spotify, la funzione serve per facilitare il processo di salvataggio dei brani e di gestione delle playlist: il cambiamento grafico e il pensionamento del "cuore", infatti, sarebbero frutto di una ricerca tra gli utenti e dovrebbero "aiutare a ridurre i tempi e a dare agli utenti la capacità di aggiungere una canzone a più playlist allo stesso tempo".