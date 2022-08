Addio DOCP: AMD presenta EXPO per l'overclock delle RAM DDR5

Con la presentazione ufficiale dei Ryzen 7000, AMD ha lanciato una marea di novità per questo esplosivo 2022, in attesa dell'arrivo delle schede madri in grado di supportare le nuove tecnologie e i nuovi standard: tra questi, le RAM DDR5.

Con il loro approdo sul mercato, nel corso della presentazione di Alder Lake, Intel svelò la sua tecnologia per l'overclock rapido delle RAM XMP 3.0. A questo proposito, anche il team rosso ha voluto dire la sua, abbandonando una volta per tutte il sistema D.O.C.P. e affini e proponendo finalmente una tecnologia proprietaria per il cambio rapido dei profili delle memorie.

Nel corso del keynote di presentazione dei nuovi Ryzen, quindi, AMD ha svelato EXPO (EXtended Profiles for Overclocking), che d'ora in avanti verrà incontro alle esigenze degli utenti con profili ottimizzati e studiati insieme ai partner.

Con questo sistema, spiega AMD, si dovrebbe ottenere un miglioramento nelle performance in game fino all'11% con una latenza ridotta di circa 63 nanosecondi. Ad avvalorare ulteriormente il prodotto, sarà la possibilità di ottenere il supporto senza costi di licenza, scelta che AMD ha compiuto anche con altre tecnologie, come ad esempio Super Resolution, e che dovrebbe agevolarne l'implementazione.

La lunga lista di produttori che collaboreranno con AMD include ADATA, Corsair, G.SKILL, GeiL e Kingston, rispettivamente con rinomati prodotti come le XMP, le Dominator, le EVO V e le FURY Beast. In totale, al lancio, i kit supportati saranno almeno 15.

Inoltre, ricordiamo che i Ryzen 7000 avranno grafica integrata, una mossa storica per la casa di Sunnyvale, che consentirà una maggiore versatilità delle sue CPU soprattutto in caso di difficoltà nel reperire schede grafiche discrete (pur non trattandosi di iGPU da gaming come per la Serie -G).