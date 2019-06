Addio doppio abbonamento, nel 2021 arriva il nuovo canale della Serie A?

Quest'oggi Il Fatto Quotidiano torna sulla questione dell'emorragia di abbonati provocata dal doppio abbonamento imposto dalla Lega Serie A per la visione delle partite. La Lega a quanto pare starebbe già lavorando, in vista dell'asta di assegnazione per i diritti che scadranno nel 2021.

Il bando infatti dovrebbe essere pubblicato nel dicembre 2019, ma l'aspetto più interessante sottolineato dal giornale è che ci sarebbe già un piano alternativo alle tradizionali pay-tv.

Se ne era già parlato la scorsa estate, durante l'asta che ha visto prevalere Perform e Sky, ma l'ipotesi con il passare dei mesi diventa sempre più reale. La Lega infatti punterebbe alla creazione di un "canale della Serie A" che potrebbe consentire agli appassionati di sottoscrivere un unico abbonamento per poter vedere tutte le 380 partite stagionali del nostro campionato.

I dirigenti dell'organo calcistico più importante del nostro paese starebbero infatti ragionando sulla proposta di Mediapro, la società che lo scorso anno aveva tentato di acquistare i diritti televisivi arrivando a promettere la bellezza di un miliardi di Euro. L'oggetto della discussione sono i 64 milioni di Euro di caparra trattenuti dalla Lega a seguito della prima tranche di aste.

Le parti infatti starebbero discutendo della possibilità di lanciare un canale della Serie A. Il rappresentante scelto dagli spagnoli è l'ex manager di Sky Matteo Mammì, affiancato da Marco Bogarelli. MediaPro complessivamente ha messo sul piatto un miliardo e cinquanta milioni a stagione per il primo triennio, ed un miliardo e cento milioni per il secondo. L'offerta, di fatto, sarebbe valida fino al 2027.

Il CEO della Lega, però, ha lasciato intendere che allo stato attuale le intenzioni sono di pubblicare un bando aperto a tutti. Qualora la Lega non dovesse assegnare i diritti a nessuno, sarebbe pronta a firmare un contratto di esclusiva con MediaPro per la fornitura di "servizi tecnici e commerciali" che aprirebbe le strade al canale della Serie A. In caso contrario, però, la Lega potrebbe essere costretta a restituire la caparra.

I piani per il canale della Lega sono ambiziosi: il piano industriale punta a raggiungere 4 milioni di abbonati. Sky, dal suo canto potrebbe continuare a trasmettere la Serie A, ma senza alcun accordo di esclusiva. Per i tifosi si tratterebbe di un passo in avanti significativo non solo a livello economico, in quanto dovrebbe sottoscrivere un solo abbonamento, ma anche di comodità.

Il Canale infatti dovrebbe trasmettere programmi dedicati alla Serie A nell'arco di tutta la settimana, con una programmazione complessiva di 3.500 ore. Il prodotto a quel punto andrebbe venduto su varie piattaforme: su satellite con supporto 4K ed in streaming in qualità base. Ad un prezzo di circa 30 Euro al mese.