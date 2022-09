Addio ad Ethermine: il Merge 'chiude' la più importante community di mining di Ethereum

Con il completamento del Merge di Ethereum, di cui vi abbiamo dato conto questa mattina, chiude Ethermine, il più grande mining service provider di Ethereum per potenza di calcolo.

Come riportato da Bloomberg, è prevista la chiusura dei server per i miner a seguito del completamento dell’aggiornamento tecnico che ha portato alla transazione all sistema Proof-of-Stake dal precedente Proof-Of-Work.

“Come conseguenza di questa transizione, il pool di mining di Ethermine Ethereum passerà alla modalità withdraw-only una volta terminata la fase di mining Proof-of-Work” ha twittato Ethermine nella giornata di ieri. Alla scadenza del countdown “tutti i server di Ethermine verranno chiusi e non sarai più in grado di connettere il tuo miner al pool di Ethermine Ethereum”.

Nei prossimi giorni è previsto il pagamento dei saldi in sospeso per i miner in sospeso. Con il Merge, un milione di persone ed oltre 10 miliardi di Dollari di apparecchiature da mining dovranno scollegare le loro GPU in quanto non più necessarie.

Come spiegato dallo stesso Vitalik Buterin su Twitter, i“il Merge di Ethereum ridurrà il consumo mondiale di elettricità dello 0,2%”.