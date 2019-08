Addio alle file davanti agli Apple Store per iPhone: gli utenti li cambiano ogni 3-5 anni

Un nuovo studio conferma le peggiori paure dei produttori di smartphone, come Apple e Samsung. Secondo una ricerca di mercato tenuta su un campione di 3.640 utenti, la metà di loro prevede di mantenere il dispositivo attuale per altri tre o cinque anni.

Confermati quindi i sentori degli ultimi anni. Le persone infatti sono sempre più inclini a tenere lo stesso smartphone per più anni, in controtendenza rispetto a qualche anno fa quando in molti si precipitavano davanti agli Apple Store per accaparrarsi le prime unità dei nuovi iPhone.

"Dopo tanti anni in cui le persone sono state costrette a passare ad un nuovo smartphone quando il loro vecchio era ancora perfettamente funzionante, è incoraggiante vedere così tanti intervistati che restano aggrappati ai loro dispositivi più a lungo" ha affermato Andrew Moore-Crispin, secondo cui "i dati del nostro sondaggio indicano che le persone sono più consapevoli di cose come il prezzo e le funzionalità di base del telefono. A loro non importa così tanto di avere la tecnologia più recente ed alla moda, qualcosa che potrebbe non essere una grande novità per i grandi produttori".

Il ciclo di aggiornamento si è quindi dilatato da 2 a 3-5 anni, e tutti i segnali indicano che il trend sia destinato a continuare. Il 55% degli intervistati, ad esempio ha dichiarato di mantenere il telefono attuale per i prossimi cinque anni, mentre il 47% aveva mantenuto il precedente per più di tre anni.

Dei partecipanti allo studio, solo il 15% ha aggiornato il proprio smartphone prima di due anni.

Apple dovrebbe presentare i nuovi iPhone 11, mentre poco dopo dovrebbe seguire Huawei con il Mate 30.