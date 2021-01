Addio Flash Player: da oggi bloccata l'esecuzione dei contenuti

Addio definitivo per Adobe Flash Player. Da oggi, 12 Gennaio 2021, è stata infatti ufficialmente dismessa l'estensione per i browser e PC, che è diventata inattiva e non consente più di visualizzare contenuti.

Dopo l'ultimo aggiornamento del Flash Player di qualche settimana fa, infatti, gli sviluppatori hanno tagliato definitivamente il supporto all'estensione. Ciò vuol dire che non è più possibile visualizzare i pochi contenuti attualmente presenti sul web che sono ancora basati sull'ormai obsoleta piattaforma, che saluta gli utenti dopo 25 anni di onorata carriera.

Un quarto di secolo costellato da una vera e propria rivoluzione per il mondo di internet, ma anche da problemi di sicurezza che hanno costretto gli sviluppatori ad adottare altri approcci e passare a nuovi sistemi come l'HTML5. Iconica è stata la scelta di Steve Jobs di non includere il supporto a Flash su iOS: una scelta che all'epoca fu bocciata da molti e fu anche oggetto di critiche da parte degli utenti, ma che evidentemente ha dato ragione al compianto CEO di Apple.

In attesa dell'addio, che era stato già annunciato in precedenza, il web si è sempre più spostato verso altri linguaggi di programmazione non solo più sicuri, ma anche più leggeri per gli hardware.

Qualche giorno fa, Adobe ha consigliato di disinstallare Flash Player in quanto gli hacker potrebbero sfruttare qualche falla ancora presente per minare la sicurezza dei PC.