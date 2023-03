Addio foto dei minori su Instagram e Facebook? La questione all'attenzione del Governo

Le immagini dei minorenni sui social network potrebbero davvero avere le ore contate. A rivelarlo un articolo de Il Sole 24 Ore, secondo cui l’Autorità Garante per i Diritti dell’Infanzia già da qualche mese ha posto il fenomeno dello “sharenting” all’attenzione del Governo.

Secondo i dati diffusi dal quotidiano, il 91% delle fotografie dei minori pubblicate in rete riguarderebbe la fascia 0-5 anni. Oltre al fatto che questi non hanno dato esplicito consenso all’upload, il Garante si sofferma sui rischi a cui vengono sottoposti i minorenni: dati personali pubblici, possibilità di adescamento, pedopornografia e cyberbullismo. La questione è sotto l’occhio anche di altri paesi europei: in Francia ad esempio ci si sta muovendo per impedire ai minori di 15 anni di accedere ai social network, ma le autorità sono anche al lavoro per impedire lo sharenting.

“Lo sharenting è un fenomeno, non da ora, all’attenzione del Garante soprattutto per i rischi che comporta sull’identità digitale del minore e, quindi, sulla corretta formazione della sua personalità” ha affermato Pasquale Stanzione, Garante per la privacy, secondo cui “è necessario rendere gli adulti consapevoli dei pregiudizi cui l’esposizione delle foto dei figli in Rete (e quindi tendenzialmente per sempre) può esporli anche in termini di utilizzo delle immagini a fini pedopornografici, ritorsivi o, comunque, impropri da parte di terzi”.

Dal Garante per i Diritti dell’Infanzia, però, la presidente fa sapere che “non abbiamo ancora ricevuto risposta, ma non ho perso le speranze”.