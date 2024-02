Addio foto sfocate: Oppo presenta l'algoritmo AI Motion per il deblurring delle immagini

Non c’è stato solo il nuovo prototipo di Oppo Air Glass 3al Mobile World Congress di Barcellona. Oppo, sulla scia di quanto fatto anche da altri produttori, ha annunciato che entro il 2024 tutti i prodotti che verranno lanciati in Europa saranno dotati d’IA generativa e della funzione Oppo AI Eraser, ma non è tutto

Nel corso della fiera di catalana, infatti, gli ingegneri della società asiatica hanno anche tolto il velo dal nuovo sistema che è in grado di effettuare il deblurring delle immagini e l’interpolazione delle foto ad alta frequenza di fotogrammi per l’uso di fotocamere ad alta velocità basate sui dati RGB tradizionali e di movimento EVS. Questo sistema utilizza il nuovo algoritmo AI Motion che permetterà agli smartphone di offrire soluzioni avanzate per risolvere il problema della sfocatura delle immagini e foto, aprendo le porte all’acquisizione di video a rallentatore a 960fps/4K.

Oppo ha spiegato che, l’utilizzo dei dati EVS per l’allineamento preciso degli oggetti in movimento tra i fotogrammi migliora sia gamma dinamica che risoluzione.

"Gli smartphone AI di prossima generazione rappresenteranno la terza grande fase di trasformazione del settore della telefonia mobile. Nell'era degli smartphone AI, sia il settore della telefonia mobile che l'esperienza degli utenti subiranno cambiamenti rivoluzionari", ha dichiarato Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO. "OPPO si impegna a diventare un collaboratore e un promotore degli smartphone basati sull’AI".