Addio a Gordon Moore: il co-fondatore di Intel e guru della Silicon Valley morto a 94 anni

La Silicon Valley piange oggi Gordon Moore, uno dei co-fondatori di Intel e guru del comparto tech che è morto all’età di 94 anni. La notizia è stata data dalla stessa compagnia, che saluta una delle menti più brillanti della tecnologia.

Moore insieme ad altri sette fondò Intel nel 1968 con il nome di “Integrated Electronics”, di cui divenne CEO nel 1979 per otto anni.

Il suo nome è legato non solo ad Intel, ma alla “Legge di Moore”, la sua previsione del 1965 secondo cui i processori sarebbero raddoppiati in termini di transistor ogni anno, una stima cambiata un decennio dopo in un raddoppio ogni due anni.

Intel nel comunicato stampa cita le sue attività filantropiche portate avanti negli ultimi anni: negli ultimi anni ha lavorato insieme alla moglie su problemi riguardanti “a conservazione ambientale, la ricerca scientifica, l’istruzione superiore e la San Francisco Bay Area”.

“Gordon Moore ha definito il settore tecnologico attraverso la sua intuizione e visione. È stato determinante nel rivelare il potere dei transistor e ha ispirato tecnologi e imprenditori nel corso dei decenni. Noi di Intel rimaniamo ispirati dalla legge di Moore e intendiamo perseguirla fino all’esaurimento della tavola periodica. La visione di Gordon vive con noi mentre usiamo il potere della tecnologia per migliorare la vita di ogni persona sulla Terra” ha affermato il CEO di Intel, Pat Gelsinger.