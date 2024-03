Addio a questa importantissima app di Google: andrà in pensione il 2 aprile

Con il Google I/O 2024 alle porte, il colosso di Mountain View ha iniziato a focalizzare tutti i suoi sforzi sul comparto IA. A quanto pare, però, il nuovo focus dell'azienda porterà il suo enorme "cimitero" di software inutilizzati ad ingrandirsi: un importante servizio di Google ci dirà addio il 2 aprile, ecco quale!

Come spiega The Verge, Google Podcasts andrà in pensione a partire da martedì 2 aprile, ovvero da dopodomani. L'app andrà ad espandere il "cimitero" delle app e dei servizi Google, affiancandosi a molti altri software prodotti negli anni da Big G. Ma perché dire addio a Google Podcast? L'app è ancora estremamente popolare, in particolare su smartphone Android, e viene utilizzata ogni giorno da milioni di ascoltatori di podcast in tutto il mondo.

La motivazione è semplice: Google vuole che utilizziate YouTube Music. A partire dal 2 aprile, infatti, YouTube Music accoglierà le funzioni per l'ascolto dei podcast di Google Podcast, e secondo Big G diventerà "una valida alternativa" a quest'ultima. In una comunicazione ufficiale di Google, per esempio, possiamo leggere che "dopo il 2 aprile 2024, non potrai più ascoltare i podcast su Google Podcast. Potrai però ottenere podcast, musica e molto altro usando YouTube Music come un'alternativa".

Negli scorsi giorni, Big G aveva anche pubblicato una serie di FAQ sullo "swich" da Google Podcast a YouTube Music, ma al momento queste ultime non sembrano più essere accessibili dal web. In compenso, restano accessibili tutte le FAQ dedicate a Google Podcast. Se presto vi troverete "orfani" della vostra piattaforma di riferimento per i podcast, potete comunque rivolgervi alle app di terze parti, oltre che a YouTube Music.

