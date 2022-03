Addio a Internet Explorer: ripercorriamo la sua incredibile storia

Da un po’ di tempo c’è aria di decluttering in casa Microsoft. Dopo le incredibili acquisizioni della divisione Xbox e la rivoluzione grafica e funzionale di Windows 11, uno dei simboli storici della diffusione popolare del web è arrivato ai titoli di coda.

L’appuntamento per l’addio a Internet Explorer è fissato per il 15 giugno 2022, data ormai ufficialmente stabilita dalla stessa Microsoft, in cui inizierà il processo di cessazione del supporto in favore della sua integrazione all'interno di Edge. Ma come è nato e si è evoluto questo ingombrante pezzo di storia della rete?

Questo browser ha accompagnato milioni di utenti in tutto il mondo per quasi 30 anni e la sua prima apparizione è stata su Windows 95, all’interno del pacchetto di espansione Microsoft Plus.

La sua evoluzione fu rapida e così la sua espansione. Nello stesso anno arrivano il supporto a Mac OS e a Windows NT, ma fu solo con la terza versione che venne reso una parte integrante del sistema operativo Windows 95 e di lì a poco anche di Windows 98.

È in questo frangente che si sviluppò la prima guerra dei browser. La rapida ascesa di Explorer iniziò a mettere in discussione il primato di Netscape già nei primi anni della sua esistenza, ma l'integrazione con Windows rese Internet Explorer talmente popolare da non lasciare scampo alla concorrenza. A farlo vacillare furono, infatti, Mozilla e gli altri giganti che sarebbero arrivati poco dopo. Dapprima Firefox, nato dalle ceneri di Netscape, a cui si aggiunse Safari nel 2003.

Il dominio di Internet Explorer sul web continuò pur concedendo percentuali sempre più ampie ai competitor. Quella di Firefox, soprattutto, fu molto agguerrita nel primo decennio, ma a spostare del tutto gli equilibri furono Google con il lancio di Chrome nel 2008 e Apple con la pubblicazione di Safari per Windows nel 2009.

Se nel 2004 le quote di Internet Explorer erano superiori al 90%, già nel 2009 il suo dominio scese al di sotto del 70% per farsi superare per la prima volta nella sua storia proprio da Chrome nel 2016, nonostante i continui aggiornamenti, l’importante ammodernamento avvenuto con Internet Explorer 11 e l’integrazione con Windows 8.

A questo punto, però, si iniziò a parlare anche di Edge, browser predefinito di Windows 10, più moderno, efficiente e perfettamente integrato nel sistema operativo insieme ad altri elementi fondamentali come Cortana e Bing. Il destino di Internet Explorer era ormai tracciato e le prime incertezze di Edge non fecero altro che alimentare l’entusiasmo verso il browser di Google.

Per questo motivo, nel 2018 Microsoft annunciò il nuovo Edge basato su Chromium, che venne poi reso disponibile solo nel 2020.

Tuttavia, al giorno d’oggi sembra quasi impossibile pensare di scalfire le quote di Safari e di Chrome, ormai saldi in cima a tutte le classifiche di apprezzamento mondiale.