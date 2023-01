Addio ad ITsART: la Netflix della cultura italiana chiude i battenti

È durata meno di un anno la Netflix della cultura italiana ITsART. Cassa Depositi e Prestiti, controllata dal Ministero dell’Economia e Finanze ha annunciato di aver messo in liquidazione la piattaforma di streaming per cui deteneva il 51% delle quote.

Ideata dall’ex Ministro della Cultura Dario Franceschini, ha faticato a decollare, ed ha chiuso il primo bilancio con oltre 7 milioni di Euro di perdite e 245mila euro di ricavi, oltre che con soli 141mila utenti registrati.

La decisione è stata presa di concerto dal nuovo Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il quale ha deciso di non rifinanziarla.

Tra i partner privati di ITsART figurava anche Chili, che era entrata nel progetto con il 49% del capitale investivo. Le ragioni che hanno portato a questo vero e proprio flop sono tante: dalla mancanza di promozione all’assenza di prodotti di rilievo che potessero spingere gli utenti ad iscriversi. Anche il capogruppo della Lega in commissione alla Cultura alla Camera, Daniele Belotti, lo scorso giugno si era scagliato contro ITsART, definita “un pozzo senza fondo, va assolutamente rivisto tutto il progetto”.

La scelta del Governo però evidentemente è stata diversa e la piattaforma è stata subito messa in liquidazione, senza rifinanziamenti o altro tipo di decisioni.