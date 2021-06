Addio a John McAfee: il papà dello storico antivirus morto in Spagna

Addio a John McAfee. L'imprenditore americano e creatore del popolare antivirus è stato trovato morto in carcere a Barcellona all'età di 75 anni. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe suicidato in vista della possibile estradizione negli Stati Uniti.

Arrestato all'aeroporto della città spagnola nel 2020, aveva sempre rigettato le accuse mosse nei suoi confronti dalla Corte, affermando che erano motivate politicamente.

L'ipotesi su cui stanno indagando le autorità spagnole porta al suicidio: secondo il Dipartimento di Giustizia Catalano, i funzionari della prigione avrebbero scoperto McAfee senza vita nella sua cella. La morte è avvenuta poche ore dopo che l'alta corte spagnole aveva dichiarato che avrebbe estradato McAfee negli Stati Uniti.

Parlando con Reuters, l'avvocato dell'imprenditore ha affermato che John non sopportava l'idea di passare del tempo ancora in prigione, soprattutto in vista della possibile estradizione negli USA che l'avrebbe potuto costringere a passare dietro le sbarre i suoi ultimi anni di vita.

Ad inizio anno McAfee era stato accusato di frode per alcune questioni legate alle criptovalute. Noto per il suo stile di vita (qui parliamo della vita di John McAfee), è salito agli onori della cronaca negli anni 80 quando fondò la società McAfee Associates, famosa per i suoi antivirus installati da milioni di persone a livello mondiale.