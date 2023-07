Addio a Kevin Mitnick: l'hacker più famoso di sempre morto a 59 anni

Il famoso hacker Kevin Mitnick, è morto all’età di 59 anni negli scorsi giorni dopo una battaglia contro il cancro al pancreas. La notizia, pubblicata da SecurityWeek, è stata confermata da un necrologio pubblicato al Dignità Memorial di Las Vegas.

Mitnick, che aveva scontato una pena detentiva per vari crimini legati al mondo dell’informatica e le comunicazioni, lavorava come “Chief Hacking Officer” presso KnowBe4, una società di formazione sulla consapevolezza informatica con sede in Florida.

Mitnick era diventato famoso nella metà anni 90 a livello mondiale, quando era stato arrestato dall’FBI con l’accusa di pirateria informatica e frode telematica. Condannato al carcere dopo un patteggiamento, ha scritto libri diventati bestseller in tutto il mondo, che gli hanno fatto guadagnare il titolo di “hacker più famoso di sempre”. Su queste pagine qualche mese fa abbiamo pubblicato un lungo articolo riguardante gli hacker più famosi della storia, dove abbiamo parlato delle sue frodi ai danni di Nokia, Motorola e Sun Microsystem che secondo le accuse avrebbero causato danni per circa 300 milioni di Dollari. Intorno alla sua figura c’è anche l’incredibile bufala legata al motore di ricerca Yahoo, che fu hackerato al fine di richiedere il rilascio di Mitnick.

Lascia sua moglie Kimberly, incinta del primo figlio.