Addio leak sui prossimi prodotti Apple? Rafforzata la sicurezza nelle fabbriche

Sono ben lontani i tempi in cui si seguivano i keynote di Apple senza conoscere con largo anticipo i prodotti in arrivo. Il colosso di Cupertino a quanto pare intende ripristinare quella "magia" persa e, secondo The Information, avrebbe rafforzato in maniera significativa la sicurezza nelle fabbriche.

Le nuove linee guida sono molto rigide ed hanno l'obiettivo di prevenire i leak che negli ultimi anni hanno "spoilerato" con largo anticipo i prodotti Apple.

Tra le novità:

I partner di Apple non possono raccogliere dati biometrici (impronte digitali o scansioni facciali) dei dipendenti della Mela che visitano le loro strutture. Questa regola invece non si applica agli operai;

Sono previsti controlli rafforzati sui precedenti penali di tutti i lavoratori impiegati nelle linee di montaggio relative ai prodotti che ancora non hanno visto la luce. Lo stesso riguarda anche coloro che accedono ad aree in cui vengono sviluppati o assemblati dispositivi Apple nuovi;

Le guardie delle fabbriche sono obbligate a tenere dei registri molto dettagliati contenenti tutti i movimenti dei lavoratori che trasportano componenti sensibili da varie aree delle fabbriche;

I visitatori degli stabilimenti sono obbligati a presentare un documento d'identità rilasciato dal governo;

Le telecamere di sicurezza delle fabbriche sono tenute a coprire tutti e quattro i lati dei veicoli di trasporto parcheggiati all'interno delle strutture;

Le registrazioni video che mostrano la distruzione di prototipi o parti difettose devono essere conservate per almeno 180 giorni.

Apple, al contempo, sta anche aggiornando il proprio sistema informatico installato nelle fabbriche per determinare per quanto tempo le componenti restano in una determinata area prima di passare ad altri stabilimenti. Ciò vuol dire che se una componente sensibile di un nuovo prodotto impiega più tempo del previsto per arrivare a destinazione, si attivano gli allarmi di sicurezza.

Di recente Apple ha citato in giudizio un ex dirigente che avrebbe fornito leak alla stampa. Oggi sono emerse nuove informazioni sui prossimi prodotti, tramite le beta di iOS e macOS.