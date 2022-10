Addio Lightning: dal 2025 anche Apple costretta a passare all'USB-C

Come abbiamo avuto modo di raccontare, il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il caricatore unico, che prevede l’utilizzo dello stesso standard di ricarica per tutti i dispositivi elettronici di consumo lanciati sul mercato entro la fine del 2024. Ad essere maggiormente impattata è sicuramente Apple.

Come spiegato dai colleghi di MacRumors, sono ancora tanti i prodotti della compagnia di Cupertino che utilizzano lo standard di ricarica Lightning proprietario. La musica però cambierà in maniera importante dal 2025, quando anche Apple dovrà completare la transizione all’USB-C che però è già cominciata con alcuni dispositivi.

Attualmente infatti ad utilizzare il Lightning sono:

gli iPhone, sebbene gli ultimi rumor riferiscono che l’iPhone 15 del prossimo anno segnerà il passaggio all’USB-C. Nella fattispecie, si dice che l'iPhone 15 Ultra avrà l'ingresso USB-C, ma conferme ancora non ne sono arrivate

l’iPad di fascia bassa, che continua a disporre del connettore Lightning

il case di ricarica delle AirPods, incluso quello delle nuove AirPods Pro 2

i vari accessori come la batteria MagSafe, la Magic Keyboard, il Magic Trackpad, il Magic Mouse, ma anche le EarPods e tutti i prodotti Beats

Subito dopo il lancio dei nuovi smartphone, inoltre, è emerso che l’ingresso Lightning di iPhone 14 non porta alcun miglioramento in termini di velocità di trasferimento dati.