Addio modalità aerea: sugli aerei non ci sarà più bisogno? Ecco perché

Quando si prendono gli aerei di linea la prima cosa che facciamo dopo essere entrati all'interno del velivolo, o addirittura prima, è mettere il nostro smartphone in "modalità aereo". Nei prossimi anni - almeno in Europa - saranno forse consentite le telefonate in volo, così come ha dichiarato recentemente la Commissione europea.

L'organo esecutivo e promotore del processo legislativo ha infatti dato un primo via libera alle compagnie aeree per fornire connettività 5G ai passeggeri a bordo, anche per telefonate e dati ad alta velocità.

"Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le aziende europee", afferma Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno. "Il cielo non sarà più un limite quando si tratta di possibilità offerte dalla connettività superveloce e ad alta capacità."

Una mossa virtuosa, soprattutto rispetto gli Stati Uniti che hanno timore che il 5G possa interferire con le apparecchiature degli aeromobili, limitando di fatto la tecnologia vicina gli aeroporti. "In Europa, tuttavia, c'è molto meno possibilità di interferenza perché abbiamo un diverso set di frequenze per il 5G e ci sono impostazioni di potenza inferiori rispetto a quelle consentite negli Stati Uniti."

Attualmente le autorità di regolamentazione apriranno questa possibilità, ma verranno prese misure per garantire che qualunque cosa facciano sia sicura. Agli Stati membri è stato concesso fino al 30 giugno 2023 per fornire la tecnologia 5G sugli aerei. Ciò significa che i passeggeri saranno in grado di effettuare telefonate, accedere alle app (nonostante si possa già utilizzare Netflix) e ascoltare musica e video in streaming sui voli il prossimo anno!

Siete contenti? Cambierà molto la vostra esperienza in volo? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti!