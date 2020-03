Addio noia: scoprite le radio vicine a voi tramite questo 'mappamondo'

In questo periodo in cui siamo un po' tutti "chiusi" in casa per via delle problematiche legate al COVID-19, potrebbero esserci dei momenti di "noia". Tuttavia, il mondo del Web offre innumerevoli possibilità di svago e, in alcuni casi, può anche essere utile per scoprire delle realtà locali interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato dal Corriere della Sera, esiste un servizio che mette a disposizione una sorta di "mappamondo" che permette di esplorare le radio che trasmettono da tutto il mondo. La posizione dell'utente viene stimata tramite il suo indirizzo IP e la "zona a cerchio" che compare a schermo permette di scoprire dove si trovano le principali realtà locali. In questo modo, potreste scoprire, ad esempio, che la vostra radio preferita trasmette dal paesino accanto al vostro.

Chiaramente, è possibile anche muoversi e andare ad esplorare le radio di tutto il mondo. Il sito è totalmente gratuito ed è curato molto bene (ad esempio, sono presenti delle animazioni che permettono di "ruotare" la Terra). Insomma, potrebbe sicuramente trattarsi di un passatempo interessante, in grado di farvi imparare qualcosa di nuovo sul vostro territorio.

Il servizio coinvolto si chiama Radio Garden ed è accessibile tramite browser collegandosi al sito ufficiale. Si tratta di un progetto olandese di ricerca radiofonica e digitale senza fini di lucro.