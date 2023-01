Addio notch su iPhone 15: tutti i modelli avranno la Dynamic Island

La principale novità introdotta da Apple con iPhone 14 Pro è stata senza dubbio la Dynamic Island che ha portato con se un nuovo design per il notch, divenuto elemento dinamico dell’UI. A quanto pare Apple nel 2023 la estenderà a tutti i modelli di iPhone 15.

Ad esserne convinto è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter Power On, dove ha sottolineato che l’intera gamma di iPhone 15 non porterà con sè grosse novità in termini di dimensioni dei display, ma la Dynamic Island si espanderà a tutti e quattro i modelli. Non si tratta della prima volta che sentiamo rumor di questo tipo, e lo scorso settembre anche l’analista Ross Young aveva parlato dell’estensione della Dynamic Island a tutti gli iPhone 15.

Nel numero di Power On inviato ieri agli iscritti, dove Gurman ha anche parlato del visore per la realtà aumentata di Apple, si legge anche che la scocca in titanio sostituirà l’acciaio inossidabile sui modelli Pro, ed alcuni dei pulsanti fisici saranno sostituiti da superfici touch che integreranno dei motori in grado di restituire la stessa sensazione dei tasti fisici.

Apple dovrebbe anche passare all’USB-C su tutti gli iPhone 15, ma non è da escludere che iPhone 15 Pro e Pro Max (o Ultra) beneficino di velocità di trasferimento dati più elevate. Sempre sui Pro si farà spazio l’A17 Bionic basato sulla tecnologia a 3nm di TSMC, mentre le versioni lisce di iPhone 15 avranno l’A16 Bionic.