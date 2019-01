Addio panettieri: al CES il pane lo sforna il robot, e in meno di 6 minuti

Il CES di Las Vegas è probabilmente la più importante fiera dedicata all'innovazione a 360 gradi, così, affianco all'hardware che definirà la prossima generazione del gaming e dell'informatica, troviamo anche cose più peculiari: come questo forno completamente automatizzato che estinguerà la figura del panettiere una volta per tutte. Cheers.

É stato ideato da un'azienda chiamata The Wilkinson Baking Company che, grazie ad una spiccata fantasia che fa impallidire noi persone comuni, ha deciso di chiamarlo BreadBot. Il funzionamento è piuttosto semplice, il risultato, almeno da quanto visto al CES, estremamente notevole: questo forno automatizzato è in grado di sfornare un filone di pane in appena 6 minuti.

La macchina non soltanto semplifica incredibilmente il processo produttivo del pane, ma già che c'era decide di eliminare ogni intermediazione anche nella sua commercializzazione: il prodotto può essere comodamente acquistato da un distributore automatico, che ovviamente mantiene il pane fresco e morbido come appena sfornato.

E ok, ma magari non sarà buono come quello sapientemente prodotto dalle mani di un panettiere di Barletta che porta avanti una tradizione secolare passata da padre in figlio per generazioni. Forse, eppure i giornalisti di Engadget, che l'hanno provato direttamente sul posto, lo descrivono come "quite delicious". Ma sono americani, sarà da fidarsi?

A pieno regime la macchina dovrebbe essere in grado di sfornare 235 pagnotte in formato famiglia al giorno. Ovviamente è in grado di produrre ed elaborare impasti di vario tipo, tra pane bianco, integrale, di semola, al farro e via dicendo.

A questo link il video di Engadget che mostra il funzionamento del Breadbot. Immagini in apertura e in calce alla news sempre via Engadget.