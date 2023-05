Addio password per gli account Google: arriva il supporto Passkey

A pochi mesi dall’arrivo del supporto Passkey su Chrome ed Android, Google ha informato i propri utenti che a partire da oggi i propri utenti possono scegliere di effettuare il login ai loro account tramite Passkey, abbandonando completamente le password tradizionali ed i codici di verifica a due passaggi.

Rispetto alle password tradizionali o i sistemi di accesso classici, le Passkey esistono solo sui dispositivi ed offrono una maggiore sicurezza e protezione.

Nel momento in cui si attiva, attraverso l’opzione “Salta la password quando possibile” disponibile nel pannello dedicato dell’account Google, non sarà più chiesto di inserire una password quando si tenta di effettuare il login nell’account.

“Il supporto delle passkey sarà integrato perché sono più facili da usare e più sicure della maggior parte delle altre forme di 2-SV. Questo metodo di autenticazione funzionerà su tutti i dispositivi su cui hai registrato passkey” spiega Google nella mail inviata agli utenti, dove osserva che “con questa integrazione, sarai in grado di accedere al tuo account Google solo con una passkey che utilizza l'impronta digitale, il volto o il blocco dello schermo sui dispositivi iOS idonei se l'opzione “Salta password quando possibile" è attivata per il tuo account. Non dovrai più inserire una password per accedere al tuo account o selezionare un solo telefono da utilizzare come token di sicurezza integrato”.

Tutto ciò che bisogna fare è collegarsi a questo indirizzo dallo smartphone e fare click su “Crea una passkey” entro il 1 Dicembre 2023. A questo punto il token di sicurezza integrato nell’iPhone sarà rimosso dall’account.

Il rollout della funzione però sarà graduale e potrebbe almeno inizialmente non essere disponibile per tutti. Chiaramente, sarà anche possibile revocare l’accesso tramite Passkey in qualsiasi momento.