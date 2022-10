L'addio alle password è più vicino: il supporto Passkey arriva su Chrome ed Android

Le intenzioni delle società della Silicon Valley di abbandonare e pensionare definitivamente le password ormai sono note da tempo. Emblematico è quanto fatto da Microsoft, ma la notizia che arriva oggi ci avvicina ulteriormente verso questo obiettivo.

E’ stato annunciato infatti che le passkey sono supportate da Google, Apple, Microsoft e la FIDO Alliance. Il colosso dei motori di ricerca ha annunciato che sta lanciando il supporto, in formato beta, per le passkey su Chrome ed Android, iOS ha già implementato lo standard con il nuovo iOS 16 disponibile da qualche settimana.

Con questa transazione, si vuole rendere obsolete le password in quanto non sicure, nonostante negli ultimi tempi sia cresciuta la popolarità dell'autenticazione a due fattori.

Le passkey, a differenza di queste ultime, scambiano semplicemente le chiavi crittografiche WebAuthn con il sito web: non è necessario che l’utente faccia nulla, dal momento che di fatto la “password diventerà il dispositivo”. Si tratta di un sistema senza dubbio comodo, ma che necessita di essere implementato su ogni browser web e sito. Quindi l’implementazione non è destinata ad avvenire a stretto giro di orologio. La strada però ormai sembra essere segnata, per la contentezza di tutti coloro che sono soliti dimenticare le password.