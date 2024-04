Addio problemi di spazio: WD My Cloud Pro da 8TB in SUPER SCONTO su Amazon

Dite addio ai vostri problemi di storage: Amazon in giornata odierna propone un’offerta a tempo molto interessante sull’archiviazione NAS targata Western Digital, su cui è possibile risparmiare oltre 200 Euro.

Il Western Digital My Cloud Pro PR2100 della Serie Pro-2 da 8 terabyte è disponibile a 653,99 Euro, il 24% in meno rispetto al prezzo consigliato di 860 Euro, con consegna garantita per venerdì prossimo se si effettua l’ordine entro 5 ore e 28 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. La disponibilità in questo momento però è garantita solo su cinque unità, e trattandosi di un’offerta a tempo consigliamo comunque di procedere rapidamente in caso d’interesse.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in dodici mesi da 54,50 Euro a tasso zero ed interessi zero. Il My Cloud Pro Series offre uno spazio di storage sufficiente per modificare, salvare e condividere file, ed è compatibile sia con Mac che PC. Presente anche il processore quad-core Intel Pentium N3710 da 1,6 GHz.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!

Su Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti di oggi.