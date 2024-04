Addio ritardi interplanetari: ecco quando arriverà l'ora lunare

In un contesto dove il turismo spaziale non è più materia di fantascienza ma una concreta prospettiva futura, l'ostacolo del tempo assume contorni decisivi. La discrepanza temporale, seppur minima, 58,7 microsecondi al giorno, può generare complicazioni notevoli. Per questo la NASA sta ideando lo standard di tempo lunare.

Non solo sapremo scoprire i delitti spaziali, ma sapremo anche a che ora sono stati compiuti. La NASA infatti, su incarico del Governo Statunitense, sta elaborando quella che chiameremo l'ora lunare coordinata, in inglese Coordinated Lunar Time (LTC). Stando a quanto confermato da Reuters, questo nuovo standard entrerà in vigore nel 2026.

Il bisogno di un'accurata misurazione del tempo sulla Luna emerge come conseguenza diretta dell'avanzamento tecnologico e dell'espansione delle attività umane nello spazio. Considerando le operazioni di atterraggio, l'esplorazione superficiale, la gestione delle basi lunari e la futura commerciabilità dei trasporti lunari, l'importanza di un sistema temporale affidabile diventa evidente. Inoltre, l'introduzione di orologi atomici sulla superficie del nostro unico satellite potrebbe rappresentare la soluzione per assicurare la massima precisione.

Parallelamente agli aspetti tecnici e scientifici, l'iniziativa della NASA si colloca in un quadro più ampio di preparazione per le missioni future, inclusi i piani di esplorazione di Marte. La definizione di uno standard temporale lunare non solo faciliterebbe le operazioni di cui sopra ma porrebbe le basi per una gestione efficace delle risorse, delle transazioni commerciali e della logistica nelle future colonie spaziali.

Sebbene il futuro sia già stabilito in questo senso, c'è una domanda che ci poniamo: il modo in cui percepiamo e organizziamo la nostra esistenza in relazione all'universo cambierà? In fondo non si tratterà di un giorno o due di jet lag!

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su