Addio singhiozzo: questa strana cannuccia promette di farlo passare velocemente

Il singhiozzo è sicuramente qualcosa di molto fastidioso. Sono tanti i metodi "casalinghi" che si possono utilizzare per farlo passare, come bere un bicchiere d'acqua, trattenere il respiro, mangiare un cucchiaio di zucchero o il classico spavento. Tuttavia, molto spesso questi sono metodi inaffidabili.

Questo nuovo oggetto, però, promette di far passare il singhiozzo più velocemente di tutti i metodi che ci sono in giro. Il dispositivo è stato chiamato HiccAway ed è stato presentato perfino in una ricerca pubblicata sulla rivista JAMA Network Open. Secondo 249 volontari in tutto il mondo, la strana cannuccia ha funzionato il 90% meglio dei metodi conosciuti.

Come funziona il bizzarro oggetto? La cannuccia ha un aspetto normalissimo da una parte mentre dall'altra ha una valvola di pressione che richiede una "forza di risucchio" più forte di una normale cannuccia. La potenza esercitata dal risucchio provoca la contrazione del diaframma, che ferma - almeno in teoria - il singhiozzo.

Coloro che hanno utilizzato il dispositivo affermano che bastano uno o due tentativi affinché il singhiozzo svanisca. Ovviamente servono altri test accurati prima di poter affermare che la cannuccia sia il miglior metodo mai inventato per la cura del singhiozzo. L'invenzione arriva direttamente da un neurologo, chiamato Ali Seifi, che cerca da anni una soluzione per far passare il singhiozzo ai suoi pazienti che hanno il problema a causa di lesioni cerebrali.

C'è da dire che non tutte le recensioni descrivono il prodotto come utile, ma molte di esse riportano risultati positivi. A proposito: sapete perché l'umidità è così fastidiosa? Ecco svelata la risposta.