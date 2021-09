Addio a Sir Clive Sinclair: il papà dello ZX Spectrum morto ad 81 anni

Sir Clive Sinclair, il papà dello ZX Spectrum e del C5, è morto ad 81 anni dopo una lunga malattia. Il pioniere dell'home computing, nonchè inventore ed imprenditore, è deceduto nella sua casa a Londra giovedì mattina. Tra le sue numerose invenzioni figura anche la calcolatrice tascabile.

Clive Sinclair però è universalmente riconosciuto per aver reso popolari i PC di casa, avendoli portati nei negozi di lusso in Gran Bretagna a prezzi accessibili.

Dopo la pubblicazione della notizia da parte dei principali giornali del settore, il CEO di SpaceX e Tesla Elon Musk ha voluto ricordare Sinclair proprio riferendosi allo ZX Spectrum: "RIP, Sir Sinclair. Adoravo quel computer" ha scritto.

La figlia dell'inventore, Belinda, in una dichiarazione al Guardian ha definito il padre "una persona straordinaria. Era così intelligente e sempre interessato. Mia figlia e suo marito sono ingegneri, e se fosse qui ora parlerebbe di ingegneria con loro".

L'imprenditore, prima di fondare la Sinclair Radionics, ha lavorato per quattro anni come giornalista allo scopo di raccogliere i fondi. Negli anni 70 ha inventato una serie di calcolatrici portatili ma la rivoluzione è arrivata con lo ZX80, il suo primo computer per la casa che prende il nome dall'anno in cui è stato lanciato. La rivoluzione fu immediata, soprattutto grazie ai prezzi (79,95 Sterline in kit e 99,95 Sterline per gli assemblati): si stimano 50.000 unità vendute, molto meno del successore ZX81 che grazie ad un costo ancora più basso (69,95 Sterline) riuscì a piazzare 250mila unità.

Tra le sue altre invenzioni figura anche il Sinclair TV80, un televisore tascabile che però proprio come il C5 non fece registrare il successo sperato.

La sua creazione più celebre è lo ZX Spectrum, lanciato nel 1982, che con i suoi tasti di gomma ed il suono metallico riusciva a far girare videogiochi molto amati come Jet Set Willy, Horace Goes Skiing, Chuckie Egg, Saboteur, Knight Lore e Lords of Midnight.