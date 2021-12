Addio a Sky su digitale terrestre: da Aprile 2022 passa a Sky Q via internet con DVB-T2

Importante novità per l'offerta Sky Q. Come riportato dai colleghi di Digital-News, infatti, dal 1 Aprile 2022 il servizio Sky Q su digitale terrestre sarà pensionato a favore della nuova soluzione che combina il digitale terrestre ed internet.

Da Aprile 2022, nella fattispecie, l'offerta Sky su digitale terrestre non sarà più disponibile e gli utenti che ce l'hanno ancora attiva la vedranno chiudere in automatico. Nel corso delle prossime settimane, gli utenti interessati riceveranno a casa in maniera del tutta gratuita il nuovo decoder Sky Q via internet che permette di accedere alla lista di contenuti di Sky TV, Sky Sport e Sky Calcio in alta definizione, oltre che l'immenso catalogo on demand, con il nuovo box Sky Q che deve essere collegato al televisore ed alla rete.

La particolarità e comodità è data dal fatto che il nuovo decoder di Sky Q non necessita di parabola o installazione da parte di un tecnico: una volta ricevuto a casa basta collegare i cavi al TV ed effettuare la configurazione via WiFi o LAN ed il gioco è fatto.

Nella notizia viene evidenziato che Sky Q via internet sfrutta una lista canali ibrida che permette di combinare internet con digitale terrestre. Lo Sky Q in questione è compatibile con il DVB-T2 ed è comodo anche in vista dello switch off al DVB-T2. Come avviene per la controparte satellitare, è possibile installare tutte le app in un unico posto.

Per accedere ai canali del digitale terrestre è necessario chiaramente collegare il cavo dell'antenna alla porta dedicata e quindi effettuare la configurazione nel menù.

Sky sottolinea che, al fine di garantire la migliore esperienza dei programmi sportivi, metterà a disposizione in caso di connessioni poco performanti o instabili la visione dei canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio su digitale terrestre.

Gli interessati possono aderire alla nuova offerta sfruttando uno sconto di 5 Euro al mese.