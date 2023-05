Addio allo spam su Whatsapp: TrueCaller bloccherà le chiamate

Whatsapp dice stop allo spam. L’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta infatti ha annunciato una collaborazione con TrueCaller per bloccare le chiamate spam che sempre più spesso gli utenti ricevono tramite il client.

Attualmente non sono chiari i risvolti di questa partnership, dal momento che TrueCaller non ha descritto in che modo saranno ampliati i propri servizi all’interno di Whatsapp e che effetti avranno per gli utenti. È probabile che Meta inserisca degli indicatori che permetteranno di identificare le eventuali chiamate spam su Whatsapp ogni volta che ne arriva una.

Parlando con Reuters, l’amministratore delegato di TrueCaller Alan Mamedi ha osservato che le funzionalità su cui sono al lavoro le due compagnie sono ancora in fase di test e saranno disponibili per tutti gli utenti a livello mondiale entro la fine del mese. Lo stesso Mamedi ha anche sottolineato che soprattutto in India è stato registrato un aumento delle chiamate spam ricevute dagli utenti su Whatsapp, e proprio per tale ragione questa partnership è destinata ad avere degli importanti risvolti per tutti.

Di recente, intanto Whatsapp ha lanciato delle importanti novità per i sondaggi ed anche per le didascalie, mentre su iOS è stata facilitata la feature di trasferimento delle chat di Whatsapp.