Addio spesa nei supermercati: Amazon estende a tutti i clienti in Italia il servizio Fresh

Importante novità dal fronte Amazon. Il colosso di Seattle infatti ha comunicato che da oggi è disponibile per tutti i clienti, anche quelli non Prime, il servizio di consegna della spesa in giornata.

Il servizio è disponibile per i residenti di Milano, Roma, Torino e Bologna, a patto che il proprio quartiere e la propria zona sia coperta dal servizio. I clienti Amazon possono fare la spesa su Amazon Fresh e/o Pam PANORAMA scegliendo tra migliaia di prodotti di varie categorie tra cui carne, frutta e verdura, latticini, cura della casa e della persona, per riceverla a casa in giornata.

Amazon ha anche spiegato che la selezione di prodotti sarà molto ampia ed include anche marchi come Mulino Bianco, Fileni, Danone, Findus, ed marchi di Pam PANORAMA (Pam Qualità per te, Semplici e Buoni e Fresche Bontà).

“Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per rendere la spesa dei nostri clienti ancora più semplice, rapida e conveniente. Da oggi, tutti i clienti Amazon di Milano, Roma, Torino e Bologna possono effettuare la spesa online e riceverla comodamente a casa” ha dichiarato Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Germania, Italia e Spagna. “Questa novità permetterà ad Amazon di offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto che possa garantire loro ampia selezione, valore e comodità.”

Termini e condizioni sono disponibili direttamente sulla pagina di Amazon Fresh. Per coloro che non hanno mai fatto la spesa su Amazon Fresh, è disponibile una promo di lancio che prevede 30 Euro di sconto totale sui primi tre ordini, con una spesa minima di 50 Euro.

