L'addio allo SPID è sempre più vicino, Butti: 'necessaria un'identità unica digitale'

Con l’estensione delle funzioni presenti nella CIE, si avvicina sempre più l’addio allo SPID. La conferma è arrivata anche dal Sottosegratario al Dipartimento della Transizione Digitale, Alessio Butti, che rispondendo ad un'interrogazione del M5S ha sottolineato nuovamente come sia necessaria un'unica identità digitale.

Butti ha osservato ancora una volta come al momento siano disponibili tre sistemi di verifica dell’identità nati in tempi diversi: la CIE, che è sotto il controllo dello Stato, la Carta Nazionale Servizi che ha un tasso di uso bassissimo come strumento per accedere ai servizi online, e lo SPID che è a controllo privato.

Secondo Butti l’unificazione rappresenta un “processo irrinunciabile” dal momento che lo Stato deve “garantire l’identità digitale dei cittadini”. Nel puntualizare che “nessuno spegne nulla”, il Sottosegretario ha rimarcato che quanto esiste “rappresenta un patrimonio su cui costruire ogni soluzione possibile per il futuro”, che però “non è attuabile in tempi brevi”.

Nell’immediato secondo Butti è “necessario dare luogo a un serio processo di razionalizzazione del sistema di identità digitale attraverso un unico sistema di accesso a tutti i servizi della Pubblica amministrazione e per il servizio sanitario”.

Butti ha voluto rassicurare sia Parlamento che Cittadini ed ha affermato che non ci sarà “nessuna sostituzione quindi ma una transizione verso un modello unico: nessun rischio di sperpero di risorse pubbliche ma anzi conseguiamo risparmi significativi evitando duplicazioni di identità digitali che forse si sarebbero potute evitare sin dall’inizio”.

Nel frattempo,nelle scorse ore è anche arrivata la nuova app CIEID che facilita il recupero del PUK.