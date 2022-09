Addio SuperSpeed per l'USB: le specifiche dei cavi saranno ancora più chiare

Dite pure addio al marchio SuperSpeed USB. Le nuove linee guida in fase di implementazione da parte dell’USB Implementers Forum, infatti, prevedono nomi ancora più chiari e semplici per riconoscere i cavi.

Questa decisione rientra nel processo di rebranding dell’USB che il consorzio ha avviato lo scorso anno, con il lancio di una serie di loghi per pacchi, porte e cavi. Le ultime novità però vanno oltre e riguardano direttamente il marchio ed il logo, e mandano in pensione il decennale marchio SuperSpeed, che viene messo nel cassetto insieme all’USB4.

L’USB Implementers Forum ha puntato su un approccio ancora più semplice, che è riassunto nella tabella che trovate in calce. “Quando abbiamo iniziato ad aggiornare il nostro marchio, abbiamo condotto molti studi con molti tipi diversi di consumatori. Ebbene, è emerso che nessuna di queste persone aveva capito i messaggi e il marchio” afferma il direttore operativo Jess Ravenvraft, secondo cui le modifiche entreranno in vigore questo trimestre e faranno il loro debutto sul mercato entro la fine dell’anno. L’USB IF è stato guidato da due domande: i consumatori vogliono sapere quali sono le prestazioni offerte da ciascun cavo, e qual è il livello di potenza che gli viene offerto.

Per tale ragione, piuttosto che riferirsi ai dispositivi USB con un numero di versione o un brand vago come “SuperSpeed”, l’USB-IF vuole che le aziende utilizzino un marchio che rifletta direttamente le specifiche. “SuperSpeed USB 5 Gbps” e “SuperSpeed USB 10 Gbps” ora sono rispettivamente “USB 5 Gbps” e “USB 10 Gbps”, mentre “USB4 40 Gbps” e “USB4 20 Gbps” diventeranno rispettivamente “USB 40 Gbps” e “USB 20 Gbps”.

In fase di aggiornamento anche il marchio USB Type-C, i cui cavi dovranno anche elencare la potenza di ricarica che sono in grado di erogare. Ciò vuol dire che un cavo non può essere etichettato come “40 Gbps”, ma deve elencare anche la velocità di ricarica che può offrire.

Nessuna modifica per i numeri di versione dell’USB, ma il Forum vuole che i clienti non si preoccupino di questo: l’obiettivo è fornire loro informazioni quanto più chiare e precise.