Addio telemarketing aggressivo: arriva la novità più attesa dagli utenti

Il DL Capienze del Governo porta con se un’importante novità anche dal fronte del telemarketing selvaggio. La novità è attesa dal 2010 e finalmente si appresta ad entrare in vigore, per la contentezza di tutti gli utenti tempestati da chiamate di call center.

Nella fattispecie, il decreto legge in questione dovrebbe risolvere alcune problematiche che fino ad oggi hanno reso praticamente inutile il registro delle opposizioni, ovvero lo strumento che permette di inserire il proprio numero di telefono nella black list dei call center che propongono offerte o altro.

Fino ad oggi, infatti, il registro delle opposizioni consentiva l’inserimento solo dei numeri fissi inseriti all’interno dell’elenco telefonico nazionale. Questa limitazione però ha aperto le porte al telemarketing aggressivo anche su smartphone, dal momento che i call center potevano avere accesso ad altri elenchi.

Con la modifica normativa in questione, gli utenti avranno la possibilità di inserire all’interno di questo elenco anche il proprio numero di cellulare, per evitare spiacevoli chiamate a qualsiasi orario del giorno e spesso anche di sabato e domenica. Attenzione però: questa novità ancora non è operativa ed il Governo dovrà mettere a punto un decreto ad hoc, che dovrebbe includere non solo le limitazioni per le chiamate da parte degli operatori, ma anche quelle automatizzate che sono sempre più diffuse.

