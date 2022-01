Addio telemarketing selvaggio sul cellulare: cambia il Registro delle Opposizioni

Con l'approvazione alla Commissione Parlamentale sulla Tutela dei Consumatori dell'emendamento dedicato, prenderà prossimamente il via il Registro delle Opposizioni che abbraccerà anche gli smartphonee. In questo modo potremo finalmente dire addio al telemarketing aggressivo e chiamate indesiderate sui nostri dispositivi mobili.

Il via ufficiale, ha spiegato il presidente Simone Baldelli, probabilmente avverrà a fine Gennaio 2022, ma ormai ci siamo e mancano davvero pochi giorni.

Gli utenti, iscrivendo il proprio numero di cellulare al Registro delle Opposizioni, si revocheranno tutti i consensi precedentemente rilasciati per finalità di telemarketing. In questo modo, di fatto, si sancirà il divieto di cessione dei propri dati personali e del numero di telefono per scopi pubblicitari.

Gli operatori, dal loro canto, saranno tenuti a consultare il nuovo Registro prima dell'avvio di ogni campagna pubblicitaria: non si potrà più procedere con le chiamate "a tappeto" a tutti gli utenti. Per le aziende ed agenzie di telemarketing che violano tale diritto d'opposizione dell'utente, è prevista una sanzione pecuniaria fino a 20 milioni di Euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale da calcolare sul totale riportato nell'esercizio precedente.

La proposta era da tempo stata avanzata anche dagli utenti, ormai stanchi di ricevere continuamente telefonate promozionali a qualsiasi ora.