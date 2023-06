Addio ai termosifoni? Questa pellicola trasforma ogni superfice in una calorifero

Immaginate un futuro in cui le pareti della vostra casa o i mobili del vostro ufficio diventano la fonte principale di calore, eliminando la necessità di radiatori ingombranti o sistemi di riscaldamento ad aria forzata. Questo futuro potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo, grazie a a The Warming Surfaces Company.

Gli ingegneri di questa azienda finlandese hanno sviluppato una pellicola riscaldante sottilissima, chiamato Halia, che può essere incorporata in quasi qualsiasi materiale, trasformandola in un radiatore efficiente.

Questa tecnologia, che è stata in fase di sviluppo per oltre vent'anni, promette di rivoluzionare il modo in cui riscaldiamo i nostri spazi, riducendo sia il consumo energetico che l'uso di materiali. Il rivestimento, spesso meno di un millimetro, può essere applicato a pareti, mobili e persino tessuti, fornendo un riscaldamento quasi istantaneo.

Inoltre, può essere abbinato a sensori che attivano il calore solo quando qualcuno entra nella stanza, eliminando il problema del riscaldamento di spazi vuoti e riducendo ulteriormente lo spreco energetico. Questa tecnologia rivoluzionaria è nata da un progetto commissionato dall'esercito finlandese, che cercava di sviluppare tute militari in grado di ingannare le immagini termiche del nemico.

Durante lo sviluppo, come spesso accade, il team di ricerca ha scoperto che il loro design aveva un potenziale molto più ampio: poteva essere utilizzato per riscaldare in modo efficiente gli spazi residenziali e commerciali. Ora, The Warming Surfaces Company sta collaborando con produttori e costruttori per testare prodotti che integrano la tecnologia Halia.

I primi test sul campo sono previsti per l'autunno in Portogallo, e se tutto va bene, potremmo presto dire addio ai vecchi radiatori e accogliere una nuova era di riscaldamento sostenibile e efficiente... usando anche l'intelligenza artificiale.