Addio timbro clone: quest'app rimuove le persone dalle foto usando l'IA

Buona notizia per i fotografi ed appassionati di fotoritocco. Alcuni sviluppatori hanno lanciato su iOS un'applicazione battezzata Bye Bye Camera che è in grado di togliere oggetti e soggetti dalle fotografie utilizzando un sistema d'intelligenza artificiale.

Ad un costo di 2,99 Dollari è possibile portare a casa un'app che a livello di potenzialità è sicuramente interessante, ma che come osservato dai colleghi di The Verge non è ancora impeccabile e rende visibili gli effetti del ritocco automatico.

Il tool è stato creato da un gruppo di ricercatori che fanno parte di un incubatore battezzato Do Something Good. Il software che si cela dietro l'applicazione utilizza un algoritmo di rilevamento oggetti open source battezzato YOLO (l'abbreviativo di You Only Look Once) ed una combinazione di sistemi d'intelligenza artificiale, che gli consentono di rimuovere persone ed elementi dalle immagini.

Non si tratta di una novità assoluta, in quanto NVIDIA ha creato uno strumento d'intelligenza artificiale simile che è in grado di generare paesaggi ed edifici.

L'applicazione funziona anche sulle opere d'arte e fotografie storiche: i redattori di Artnome nella loro recensione l'hanno messa alla prova in varie circostanze, ottenendo anche risultati soddisfacenti.

Uno degli sviluppatori ha osservato che si tratta di un'applicazione che deve essere utilizzata per scopi d'intrattenimento, ma il rischio di generare fake news e bufale è altissimo.