Addio video e GIF sgranati: arriva il nuovo tool di upscaling con IA targato Adobe

Adobe ha sviluppato un nuovo strumento sperimentale di upscaling basato sull’intelligenza artificiale che è in grado di migliorare in maniera importante la qualità delle GIF e delle riprese video a bassa risoluzione, dicendo addio ai contenuti sfocati e sgranati.

L’applicazione non è ancora disponibile, così come lo strumento non è ancora stato integrato in nessuno dei software targati Adobe, ma i colleghi di The Verge riferiscono che dalle prime demo visionate il potenziale sarebbe importante.

Il progetto sarebbe noto internamente come “Project Res-Up”, ed utilizza la tecnologia di upsampling diffusion-based che aumenta la risoluzione dei contenuti migliorando in contemporanea nitidezza e dettagli.

The Verge spiega che in una delle demo, Adobe ha preso una clip da The Red House e l’ha upscalata da 480x360 a 1280x960 pixel, con un incremento del numero totale di pixel del 675%. Il filmato generato è risultato essere molto più nitido in quanto l’IA è stata in grado di rimuovere la sfocatura ed ha aggiunto anche ulteriori dettagli come quelle ai capelli. Ovviamente, spiega The Verge, “i risultati avevano ancora un aspetto leggermente innaturale ma data la bassa qualità video iniziale, è comunque un salto impressionante” rispetto all’upscaling di TV Shield di NVIDIA o Video Super Resolution di Microsoft.

Nell’articolo di The Verge, comunque, è presente un esempio che mostra le differenze tra la clip originale e quella upscalata. In un altro test ad un filmato di un elefante è stata applicata una texture aggiuntiva per rendere la versione upscalata più naturale e realistica.

La presentazione ufficiale sarebbe in programma durante l’evento Adobe Max, e siamo anche noi molto curiosi di saperne di più su questo tool.