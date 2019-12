Addio a Windows 10 Mobile: domani la fine del supporto

Fine di un'era per Microsoft. Nella giornata di domani, martedì 10 Dicembre, infatti scenderà ufficialmente il sipario su Windows 10 Mobile, sia per gli utenti che per le aziende. Il sistema operativo del gigante di Redmond non sarà più supportato infatti, come ampiamente preannunciato.

Secondo molti, l'interruzione del supporto potrebbe consentire a Microsoft di focalizzarsi maggiormente sulla propria strategia per dispositivi mobili, che evidentemente prevede la creazione di app e lo sviluppo di Windows 10X, il sistema operativo per il Surface Duo. Microsoft può fare tesoro dai propri errori ed attuando una strategia di mercato diversa rispetto a Windows 10 Mobile potrebbe creare una piattaforma sicuramente interessante.

Di recente su Windows Mobile si è espresso anche l'ex CEO di Microsoft, Bill Gates, secondo cui senza l'indagine dell'antitrust avviata dal Dipartimento di Giustizia Americano, il sistema operativo avrebbe battuto Android e lo scenario degli ecosistemi mobili sarebbe stato radicalmente differente, con Microsoft al posto di Google al primo posto nella classifica generale.

Da dopodomani i dispositivi basati su Windows 10 Mobile non riceveranno più nemmeno gli aggiornamenti di sicurezza. Gli smartphone ovviamente continueranno a funzionare regolarmente, in quanto Microsoft non ha annunciato la fine dell'accesso alle app presenti sul Microsoft Store, ma il supporto dipenderà ovviamente dagli sviluppatori e gli OEM.