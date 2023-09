Addio a WordPad: dopo 30 anni, l'editor di testo di Windows va in pensione

Periodo di pulizie in casa Microsoft: dopo che Cortana è andata in pensione una volta per tutte anche su Windows 10 e 11, il colosso di Redmond è pronto a dare il benservito all'app di WordPad. Il software di editing testuale, infatti, finirà la sua onorata carriera nelle prossime settimane, dopo 30 anni di attività.

Come possiamo leggere in una nota di supporto di Microsoft, rilasciata dall'azienda nella giornata di venerdì 1° settembre e valida sia per Windows 10 che per Windows 11, "WordPad non riceverà più alcun aggiornamento e sarà rimosso in una futura release di Windows. Vi consigliamo di passare a Microsoft Word per i documenti in formato .doc e .rtf e Windows Notepad per i documenti testuali semplici in formato .txt".

In effetti, sembra che WordPad non abbia più spazio nella lineup di software di Microsoft. Già da tempo, infatti, il colosso di Redmond sta spingendo gli utenti Windows ad utilizzare Word (e la suite di Office più in generale), fornendo anche delle versioni gratuite del suo editor di testo agli utenti. In parallelo, fin dal 2021, Notepad per Windows 11 si è aggiornato con una pletora di funzioni aggiuntive, molto delle quali estremamente simili a quelle di WordPad.

L'ultimo aggiornamento di Notepad risale infatti solo a fine agosto, quando Microsoft ha implementato una funzione di salvataggio automatico per i file in formato .txt e la possibilità di ripristinare le tab chiuse improvvisamente a causa di un riavvio del sistema o di un crash dell'applicazione di elaborazione dei testi.

Al contrario, WordPad non riceve aggiornamenti da tempo: l'ultimo grande update dell'app risale infatti al redesign operato con Windows 8. Il software è stato lanciato 28 anni fa, come parte della prima release di Windows 95: esso non sarà ulteriormente aggiornato per tutto il ciclo vitale di Windows 11 e, con ogni probabilità, verrà rimosso con il lancio di Windows 12, che potrebbe avvenire nella seconda metà del 2024.