Adele cambia Spotify: piattaforma dice addio allo 'shuffle' degli album

Dopo il lancio della visualizzazione dei brani su Spotify, la piattaforma di streaming introduce una nuova, semplice modifica per l’ascolto delle canzoni con la rimozione della riproduzione casuale degli album. Una novità che giunge a sorpresa e soltanto in seguito alla richiesta di un solo utente: la cantante inglese Adele.

Ebbene sì, in occasione dell’uscita del suo nuovo album “30” – il primo in sei anni – nella giornata di venerdì 19 novembre 2021, la cantante ha richiesto formalmente a Spotify e altri servizi di streaming musicali di rimuovere la funzione “shuffle” per far sì che l’utente ascolti sempre l’album nell’ordine in cui i brani sono posti nella tracklist. Dal tweet riprendiamo quanto segue: “Non creiamo album con così tanta cura e tanti pensieri nella posizione dei nostri brani senza motivo. La nostra arte racconta una storia e le nostre storie dovrebbero essere ascoltate come le abbiamo volute”.

Poi ha ringraziato Spotify per averla ascoltata, ricevendo la semplicissima risposta “qualsiasi cosa per te”. Da oggi, dunque, l’opzione per mescolare l’ordine di riproduzione dei brani è stata rimossa dalle pagine degli album. I singoli brani potranno ancora essere riprodotti casualmente a partire da una traccia specifica, però il pulsante principale “Play” nella scheda dell’album non includerà più il simbolo dello “shuffle”.

Allo stato attuale in Italia ci risulta ancora disponibile: ciò è molto probabilmente dovuto dall’introduzione odierna di questa modifica, che quindi dovrebbe avvenire gradualmente su scala globale.

Nel frattempo si fanno largo anche nuovi abbonamenti Spotify per i podcast, disponibili pure in Italia.