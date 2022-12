Aderire ai 5 precetti del buddismo potrebbe far diminuire il rischio di depressione

Secondo i risultati di un nuovo studio, coloro che aderiscono ai Cinque Precetti del buddismo hanno meno probabilità di soffrire di depressione. In realtà, non c’è molto di cui meravigliarsi: il suddetto codice filosofico è progettato appositamente per allontanare ogni forma di sofferenza e per promuovere la calma interiore.

In particolare, gli esperti hanno constatato che alcune personalità tendenti al nevroticismo sono riuscite ad ottenere miglioramenti sensibili nel loro stile di vita; infatti, i Precetti buddisti avrebbero portato “autoefficacia, resilienza [ed] equanimità” nella vita dei soggetti. Ma in che modo, l’adesione alle regole di Buddha, influenzerebbe le probabili vittime del nevroticismo, dello stress e della depressione?

Prima di fiondarci nel vivo della ricerca, è doverosa una ripetizione di questi precetti:

non uccidere (anche animali, come le zanzare); non rubare; astenersi dalla cattiva condotta sessuale; non dire bugie; non utilizzare sostanza intossicanti.

Gli studiosi hanno proposto a 644 adulti tailandesi una serie di questionari, come il Neuroticism Inventory, la Perceived Stress Scale, la Depression Subscale e la Five-Precept Subscale of the Inner Strength-based Inventory. I risultati palesano un legame tra i cinque precetti e una significativa riduzione dei sintomi depressivi causati dallo stress, mentre l’osservanza del codice non ha influito sul nevroticismo e su forme di depressione più acuta.

“Ora abbiamo la prova che l’adempienza dei Cinque precetti buddisti riducano sensibilmente il rischio di soffrire di depressione da stress”, scrivono gli autori dello studio, aggiungendo che “le persone con alti livelli di osservanza dei Cinque Precetti hanno meno probabilità di sviluppare sintomi depressivi”.

Pensavate che uno dei Cinque Preccetti fosse di radersi la testa, come i monaci?