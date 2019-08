Questo adesivo è capace di monitorare diversi segnali del nostro corpo

La tecnologia indossabile sta diventando sempre più minuta e invisibile. Dei ricercatori della Stanford University hanno sviluppato infatti una sorta di adesivo elettronico, noto come BodyNet, in grado di monitorare, il polso, la respirazione e l'attività muscolare di una persona.

Queste misurazioni vengono poi trasmesse dall'adesivo a un ricevitore vicino, che può essere agganciato anche sui vestiti. Attualmente la tecnologia in questione è stata testata solo su un individuo e il ricevitore è ancora abbastanza ingombrante. Tuttavia, si tratta solo di un prototipo.

Il team prevede di perfezionare ulteriormente il design del dispositivo nella speranza che, in futuro, i medici possano utilizzare lo strumento per tenere traccia dei disturbi del sonno e delle condizioni cardiache dei loro pazienti in tempo reale.

"Un giorno sarà possibile creare un array di sensori cutanei per tutto il corpo per raccogliere dati fisiologici senza interferire con il normale comportamento di una persona", afferma l'ingegnere chimico Zhenan Bao.

L'idea è ancora lontana, ma la ricerca sulla tecnologia indossabile sta facendo passi da gigante (secondo una stima, il mercato di questi dispositivi passerà da 8.9 miliardi di dollari nel 2018 a 29.9 miliardi di dollari nel 2023). Negli ultimi anni, ingegneri di tutto il mondo hanno sviluppato nuovi modi per attaccare i dispositivi medici sulla pelle o incorporare sensori medici nei tatuaggi.

"La piattaforma è in grado di analizzare continuamente i segnali umani critici (polso, respirazione e movimento del corpo) e potrebbe quindi essere potenzialmente utilizzata per indagini fisiologiche e cliniche in tempo reale in un sistema di monitoraggio della salute personale di prossima generazione", concludono gli autori.