Adesso anche l'albero di Natale è smart: arrivano le luci LED Philips Festavia

Philips ha lanciato il brand Evnia il 20 ottobre scorso, mettendo un piede nel settore del gaming su PC. Intanto, però, il lavoro del brand olandese per la casa smart non sembra essersi fermato: al contrario, proprio in tempo per il periodo natalizio, Philips ha lanciato i LED Hue per l'albero di Natale.

Il prodotto di Philips è chiamato Philips Hue Festavia String Lights ed è una "striscia LED smart": stiamo dunque parlando di una serie di luci per gli alberi di Natale, con la particolarità di essere pienamente compatibili con HomeKit di Apple e di garantire una serie di funzionalità "intelligenti" tipiche di tutti i device della linea Hue.

Le luci natalizie sono una striscia di ben 250 LED, posizionati su una stringa lunga 20 metri in totale: i LED, secondo Philips, dovrebbero offrire "molta flessibilità per decorare il vostro albero di Natale, le vostre scale o qualsiasi area nella vostra casa". Oltre alla compatibilità con HomeKit, inoltre, Philips ha confermato anche quella con l'app Hue e quella con Alexa di Amazon. Sfortunatamente, i nuovi LED Philips Hue non saranno compatibili con Matter, il nuovo standard per la domotica lanciato a inizio novembre.

Tramite le app compatibili, potrete controllare colore, luminosità, pattern, timer e programmi di attivazione e spegnimento della striscia LED di Philips. Non solo: l'azienda olandese ha aggiunto alla sua app Hue le opzioni Sparkle e Scattered, pensate esclusivamente per le luci Festavia e non disponibili per le altre lampadine della linea Hue.

Sfortunatamente, il prezzo delle luci Festavia non è basso: al contrario, esse saranno vendute a partire dal 15 novembre negli Stati Uniti d'America al costo di 159,99 Dollari. Per il momento, poi, non sappiamo se il prodotto arriverà anche in Europa e in Italia.