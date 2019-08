Adesso conosciamo i possibili effetti negativi dei viaggi spaziali sul cervello

Uno degli interrogativi più grandi sui viaggi spaziali è sicuramente uno: quanto sono pericolose le radiazioni dello spazio profondo? Non conosciamo con certezza gli effetti delle radiazioni nei viaggi spaziali a lungo termine, presenti nei viaggi per Marte e sulla Luna.

Ora, un team di scienziati guidato da Charles Limoli dell'Università della California, ha compiuto un passo avanti verso una migliore comprensione di tali rischi. I ricercatori hanno esposto i topi a radiazioni croniche a basse dosi per sei mesi, e i risultati non sono per nulla incoraggianti.

Le radiazioni hanno creato nei topi problemi di memoria e di umore, che secondo gli scienziati sarebbero probabilmente comparsi anche in soggetti umani, secondo i risultati pubblicati sulla rivista eNeuro.

Nello studio, i topi hanno mostrato "gravi disabilità nell'apprendimento e nella memoria", secondo il documento di ricerca. Sono avvenuti veri e propri cambiamenti fisici e chimici nel cervello dei topi esaminati.

I topi irradiati erano ansiosi, gli piaceva nascondersi negli angoli bui ed evitare di esporsi alla luce, inoltre, avevano difficoltà nell'apprendimento e nel ricordare. Gli animali hanno anche mostrato segni di disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

Dalle loro scoperte, i ricercatori stimano che un astronauta su cinque sperimenterà un aumento dell'ansia o dei disturbi dell'umore durante una missione su Marte, mentre uno su tre sperimenterà problemi di memoria.

Serviranno più test per confermare le scoperte, ma questo primo studio non è sicuramente incoraggiante.