Adesso esiste un nuovo 'tipo' di pianeta: i mondi Hycean, ecco cosa sono

Quando cercano la vita nel nostro Universo, gli scienziati osservano quei mondi simili alla Terra... perché è l'unico esempio conosciuto di luogo in cui esiste. Recentemente degli esperti hanno identificato una classe di pianeti capaci - almeno in teoria - di ospitare forme di vita: esopianeti con un oceano che ricopre il 100% della loro superfice.

Questi corpi celesti sono più numerosi nelle rilevazioni planetarie rispetto a quelli rocciosi e sono stati chiamati "Hycean". "Le condizioni negli oceani di questi mondi potrebbero essere simili a quelle negli oceani della Terra, cioè temperature e pressioni simili, presenza di acqua liquida ed energia dalla stella", ha dichiarato l'astronomo Nikku Madhusudhan dell'Istituto di Astronomia dell'Università di Cambridge.

Fino ad oggi sono stati confermati 4.500 esopianeti e quelli più comuni sembrano essere i mini-Nettuno, da 1,6 fino a 4 volte il raggio della Terra. Sono - così come dice il nome stesso - mondi più piccoli di Nettuno, ricchi di idrogeno, e con molto probabilmente un oceano liquido sulla loro superfice. Secondo ricerche passate, la vita in questi pianeti non potrebbe esistere a causa di pressioni troppo elevate.

Tuttavia, nel nuovo studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal, gli esperti hanno cercato di capire come i mini-Nettuno possano supportare la vita. I mondi Hycean, scopre Madhusudhan e il suo team, possono essere da 2,6 volte la dimensione della Terra e fino a 10 volte la massa del nostro pianeta.

Nel documento di ricerca, gli esperti hanno parlato di diversi biomarcatori che potremmo utilizzare per identificare la presenza della vita. Poiché i mondi Hycean hanno atmosfere molto spesse, in futuro saranno studiate grazie al James Webb Space Telescope. "Questa è una strada fondamentalmente nuova nella nostra ricerca della vita", ha dichiarato infine Madhusudhan.