Adesso potete acquistare la custodia USB-C degli AirPods Pro singolarmente

Sono già passati un po' di mesi dall'annuncio degli AirPods Pro 2 con custodia USB-C, ma solamente ora la società di Cupertino sta facendo un passo ulteriore richiesto sin da subito da alcuni utenti. Certo, si fa riferimento alla possibilità di acquistare la custodia USB-C singolarmente.

A far notare la questione ci hanno pensato anche portali esteri come Engadget e The Verge, ma possiamo confermarvi che tutto è disponibile anche in Italia. Basta infatti semplicemente collegarsi all'apposita pagina del portale ufficiale Apple per vedere che da noi il prezzo della custodia è pari a 109 euro. All'estero, invece, il costo è di 99 dollari.

In ogni caso, al momento in cui scriviamo sembra che le consegne per l'Italia partiranno da inizio 2024, ma è comunque già possibile procedere all'acquisto del prodotto. La società di Cupertino descrive la custodia di ricarica MagSafe USB‑C per AirPods Pro di seconda generazione come in grado di supportare la funzione "Posizione precisa", grazie al chip U1.

In parole povere, è possibile rintracciare la custodia in caso di smarrimento. Inoltre, se questa si trova nei paraggi, su può anche farla suonare mediante un apposito altoparlante integrato. Si fa inoltre riferimento a una custodia che dispone di una resistenza a polvere, sudore e acqua di grado IP54. Insomma, adesso il prodotto può essere acquistato anche in modo slegato dagli AirPods Pro di seconda generazione.