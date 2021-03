Adesso sappiamo cosa c'è all'interno dello stomaco di una mosca di 47 milioni di anni

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Current Biology, gli scienziati hanno esaminato l'interno del contenuto dello stomaco di una mosca di 47 milioni di anni fa. Cosa c'è al suo interno? Polline, la prova che queste creature una volta si nutrivano delle microspore di diverse specie di piante subtropicali.

"Il ricco contenuto di polline che abbiamo scoperto nello stomaco della mosca suggerisce che questi insetti si stavano già nutrendo e trasportando del polline 47 milioni di anni fa, mostrando come abbiano svolto un ruolo importante nella dispersione del polline di diverse piante", afferma il botanico Fridgeir Grímsson dell'Università di Vienna, in Austria.

Il fossile è stato trovato in una cava in disuso vicino a Francoforte, in Germania, e rappresenta una nuova specie di mosca antica (Hirmoneura messelense) che sembra essere stata davvero ghiotta per il polline; talmente tanto da far mettere in secondo piano le api per quanto riguarda il lavoro di impollinazione, affermano gli esperti.

Al microscopio, l'intestino e lo stomaco dell'insetto mostrano tracce di polline di almeno quattro famiglie di piante, tra cui salici ed edera, che probabilmente crescevano intorno ai margini della foresta di un antico lago. Oggi, come ben sappiamo, le mosche che visitano i fiori non sono così efficienti nel trasportare il polline se paragonati alle api.

Tuttavia la scoperta getta nuova luce sul ruolo antico di queste creature.