Adesso sappiamo con quale forza la nave ha distrutto il ponte di Baltimora

Vi abbiamo già raccontato del disastro della nave cargo Dali, carica fino all'orlo e pesante oltre 116.851 tonnellate metriche, che ha colpito con violenza uno dei pilastri del ponte di Francis Scott Key, abbattendo tre campate principali dell'infrastruttura il mattino presto del 26 marzo 2024.

Adesso sappiamo che la violenza dell'impatto è stata paragonabile a quella di 66 camion lanciati a piena velocità autostradale. Ciò ha lasciato poco tempo alle squadre di lavoro presenti sul ponte di mettersi in salvo e ha posto fine all'esistenza di una struttura che fino a quel momento aveva resistito impavida agli elementi.

L'evento non solo ha scosso la comunità locale ma ha anche catalizzato l'attenzione degli ingegneri civili, i quali ora sono impegnati a capire come un colosso di ferro e acciaio possa cedere così drammaticamente alla forza di una collisione catastrofica, applicando principi fisici basilari come il teorema dell'impulso e della quantità di moto.

Possiamo iniziare a comprendere l'entità della forza in gioco durante l'incidente, che è stata stimata in circa 11.985.072 di chilogrammi, un valore straordinariamente superiore alla norma prevista per gli urti sui pilastri dei ponti autostradali, fissata a circa 181.000 chilogrammi.

Questa tragedia pone questioni urgenti sulla resistenza delle nostre infrastrutture e sull'efficacia delle misure di sicurezza attualmente in uso, spingendo gli ingegneri a esplorare nuove soluzioni come barriere protettive capaci di assorbire l'energia dell'impatto per prevenire futuri disastri di questa portata.

